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18:31, 13 августа 2023Бывший СССР

Вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии

Вандалы разрисовали памятник в честь советских воинов в Молдавии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Неизвестные вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии. Как передает Telegram-канал Sputnik Молдова, в результате действий злоумышленников оказался испорчен монумент у села Корпач Единецкого района республики.

«Краской на постаменте намалевали надпись "Здесь прошли оккупанты" и нарисовали символ профашистской партии "Железная гвардия", действовавшей в годы между двумя мировыми войнами», — сообщили журналисты.

Издание отмечает, что это уже пятая атака на памятник за последние десять лет. При этом в предыдущих четырех случаях полицейские так и не смогли установить преступников. О какой-либо реакции силовых структур на новый инцидент пока не сообщается.

Сам памятник установили в селе Корпач в честь выхода солдат Советской армии на государственную границу в ходе освобождения своей территории от фашистов. Это произошло в марте 1944 года.

Ранее вандал попытался камнем разбить икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Telegram-канал Украинской православной церкви. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая записала показания очевидцев.

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    Олег Давыдов
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