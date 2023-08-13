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15:28, 13 августа 2023Бывший СССР

Вандал попытался разбить икону в Киево-Печерской лавре

Вандал попытался камнем разбить икону в храме Киево-Печерской лавры

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вандал попытался камнем разбить икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Telegram-канал Украинской православной церкви.

«Человек вошел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя. Злоумышленника остановили верующие, его задержала полиция», — сказано в сообщении.

К посту прикреплены снимки, на которых видно, что замысел преступника отчасти удался — он разбил защищающее икону стекло. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая записала показания очевидцев.

Ранее МИД России предупредил о последствиях выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что решение о выселении даст раскольникам возможность для захвата и закрытия лавры.

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    Олег Давыдов
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