Популярное у россиян блюдо вышло на пик стоимости

Стоимость пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года

Стоимость двух порций пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года. Как показали расчеты, произведенные РИА Новости на основе данных Росстата, приготовление этого популярного блюда в июле 2023 года обойдется россиянам в 254,54 рубля.

Агентство сообщает, что подсчет производился из расчета, что для готовки понадобятся 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного масла, свежая зелень и соль. При этом на прошлом пике стоимость составляла 262,52 рубля. После этого набор вошел в стадию снижения, но с начала 2023 года начался новый рост. В июне его стоимость составила 254,31 рубля, а на начало года — 247,01 рубля.

Отмечается, что из ингредиентов значительнее всего за последний месяц подорожали яйца (на 12 копеек, одно можно купить за 7,85 рубля) и картофель (на 8,4 копейки, до 18,53 рубля). Остальные составляющие немного подешевели.

Ранее в России объяснили рост цен на еду. По мнению экспертов, снижение курса рубля, наблюдаемое в последний месяц, ведет к повышению цен, в том числе и на отечественные продукты.