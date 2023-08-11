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14:50, 11 августа 2023Экономика

Рост цен на еду в России объяснили

«КоммерсантъFM»: рост цен на еду объяснили закупками за валюту запчастей и сырья
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Снижение курса рубля, наблюдаемое в последний месяц, ведет к повышению цен, в том числе и на отечественные продукты. Эксперты, которых опросил «КоммерсантъFM», объясняют такое положение дел закупками за валюту запчастей, сырья и даже семян, от которых зависит сельхозпроизводство.

По словам руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, ради конкурентоспособности российские производители строили предприятия с помощью самых передовых технологий и теперь имеют проблемы с приобретением необходимых для бесперебойной работы запчастей, которые приходится закупать «втридорога и впрок».

Динамика курса влияет и на стоимость как российских, так и иностранных ветеринарных препаратов, продолжает специалист. За валюту покупаются сырье, аминокислоты, витамины и даже семена из Голландии, заменить которые пока нечем.

В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок роста цен на продукты в стране. Замглавы ведомства Виктор Евтухов считает, что к осени стоимость некоторых товаров, в частности мяса, наоборот может начать снижаться из-за сезонного фактора. Стабилизации цен на мясо к концу августа ожидает и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что по итогам первой половины 2023 года выпуск мясной продукции за исключением курятины вырос на 9 процентов в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го.

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    Дмитрий Воронин
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