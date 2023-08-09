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15:44, 9 августа 2023Экономика

В Минсельхозе прокомментировали рост цен на мясо

Глава Минсельхоза Патрушев: снижение цен на мясо ожидается в конце августа

Фото: Cindie Hansen / Unsplash

Стабилизация цен на мясо в России произойдет к концу августа, нынешний небольшой рост стоимости вызван сезонным фактором и в скором времени должен будет прекратиться, заявил глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

В настоящее время ситуация на внутреннем рынке мясной продукции является спокойной, заявил министр. Дальнейшей стабилизации цен будет способствовать в том числе увеличение объемов производства в России.

Так, по итогам первой половины 2023 года выпуск мясной продукции за исключением курятины вырос на 9 процентов в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го и составил 1,8 миллиона тонн. «Никакой критичной ситуации мы здесь не видим», — заключил Патрушев.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщал о возможном росте цен на мясо птицы в России из-за увеличения затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокой конкуренции за работников на внутреннем рынке. За последнее время средняя стоимость перевозки продукции увеличилась на 10 процентов, а цены на упаковочные материалы поднялись еще больше — на 20 процентов.

Несмотря на это, в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для дальнейшего роста цен на продукты, включая мясную продукцию. Что касается стоимости мяса, то она, согласно ожиданиям аналитиков ведомства, в ближайшее время, напротив, будет снижаться на фоне окончания сезона отпусков и так называемого «шашлычного» периода.

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    Анатолий Акулов
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