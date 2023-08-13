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21:12, 13 августа 2023Мир

В Ираке два террориста напали на мечеть

IRNA: четыре человека погибли в результате теракта в мечети в иранском Ширазе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В иранском городе Шираз двое террористов совершили нападение на мечеть, в результате которого погибли четыре человека, сообщает агентство IRNA.

«В результате нападения на мечеть Шах-Черах в городе Шираз двух террористов четыре человека погибли», — сказано в сообщении.

По данным агентство Tasnim, один из преступников был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Второму террористу удалось скрыться.

Командующий силами Корпуса стражей исламской революции по провинции Фарс Ядолл Буэли, в свою очередь, заявил о задержании одного из злоумышленников. По его словам, один человек стал жертвой теракта, еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Ранее стало известно, что в Красноярске ранее судимый 27-летний мужчина разгромил Соборную мечеть.

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    Марина Совина
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