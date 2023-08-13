Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:07, 13 августа 2023Из жизни

Меган Маркл решила перезапустить заброшенный перед свадьбой блог

Express: Меган Маркл решила возобновить ведение заброшенного блога The Tig

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила возобновить ведение блога The Tig, который был заброшен перед свадьбой с принцем Гарри, после недавнего провала подкаста Spotify. О том, что она захотела перезапустить его, сообщает газета Express.

Блог Маркл может быть перезапущен уже осенью нынешнего года. По информации издания, Маркл частично зарегистрировала название The Tig в качестве товарного знака и для завершения процесса ей необходимо начать выкладывать посты. Из заявленных документов следует, что блог будет включать в себя публикации о дизайне интерьеров и путешествиях. Кроме того, в них будет освещаться личная жизнь автора.

В июне стало известно, что модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, расхотели работать с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Причиной этого, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

    Мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

    Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородским районом

    Стало известно о ходе эвакуации в Харьковской области

    Тренер «Динамо» анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Россиянка побывала в Абхазии и описала поездку фразой «больше туда ни ногой»

    Пожилой москвич разделся перед 13-летней школьницей на улице

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

    Ветеран «Спартака» заступился за оскорбившего журналиста Дзюбу

    Минобороны сообщило еще об одном сбитом над российским регионом беспилотнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости