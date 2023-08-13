Меган Маркл решила перезапустить заброшенный перед свадьбой блог

Express: Меган Маркл решила возобновить ведение заброшенного блога The Tig

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила возобновить ведение блога The Tig, который был заброшен перед свадьбой с принцем Гарри, после недавнего провала подкаста Spotify. О том, что она захотела перезапустить его, сообщает газета Express.

Блог Маркл может быть перезапущен уже осенью нынешнего года. По информации издания, Маркл частично зарегистрировала название The Tig в качестве товарного знака и для завершения процесса ей необходимо начать выкладывать посты. Из заявленных документов следует, что блог будет включать в себя публикации о дизайне интерьеров и путешествиях. Кроме того, в них будет освещаться личная жизнь автора.

В июне стало известно, что модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, расхотели работать с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Причиной этого, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары.