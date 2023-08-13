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13:00, 13 августа 2023Из жизни

Судовой механик назвал главные опасности своей работы

Судовой механик назвал главными опасностями своей работы штормы и пиратов

Фото: Khrushchev Georgy / Shutterstock / Fotodom

Инженер-механик на судах-контейнеровозах Александр Жук назвал главными опасностями своей работы пиратов, штормы и пожары. Информацией об этом он поделился с «Лентой.ру».

По словам судового механика, несмотря на снижение активности пиратов в последнее время, они продолжают представлять угрозу для судов, особенно танкеров и сухогрузов. Его путь часто пролегает через район, где пираты наиболее активны — Аденский залив. При этом напрямую сталкиваться с ними ему не приходилось.

«Любое судно в пиратском районе принимает специальные меры. У нас нет ни охраны, ни оружия. Мы проходим пиратскую зону на самых больших оборотах, по борту развешиваем колючую проволоку и устанавливаем противопожарные шланги. Кроме того, расставляем на судне манекены, а ночью закрываем иллюминаторы картонками, чтобы нас было сложнее обнаружить», — рассказал Жук.

Кроме того, угрозу во время плавания представляют штормы. Судовой механик отметил, что океан способен с удивительной легкостью раскачать судно весом 140 тысяч тонн и длиной 350 метров.

Жук признался, что за его профессиональную деятельность он много раз сталкивался с «самыми опасными днями». При этом он добавил, что такие события трудно поддаются описанию — «лучше один раз увидеть».

В июле инспектор службы авиационной безопасности одного из московских аэропортов рассказал, как опасные грузы перевозят на пассажирских самолетах. По его словам, помимо взрывных устройств, встречаются и другие грузы, представляющие опасность для пассажиров. Иногда их можно перевозить на самолетах, но для этого они должны быть особым образом упакованы и оформлены.

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    Полина Кислицына
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