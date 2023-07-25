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17:54, 25 июля 2023Из жизни

Авиаинспектор рассказал об опасных грузах на пассажирских самолетах

«Лента.ру»: авиаинспектор рассказал, как опасные грузы перевозят на пассажирских самолетах

Фото: UAC / Globallookpress.com

Инспектор службы авиационной безопасности одного из московских аэропортов Аркадий (имя изменено) объяснил, в каких случаях опасные грузы могут перевозить на пассажирских самолетах. «Лента.ру» публикует его рассказ о тонкостях профессии.

Авиаинспекторы проверяют грузы, которые перевозят по воздуху, в том числе на пассажирских самолетах. Их задача состоит в том, чтобы выявлять и не пропускать опасные или запрещенные грузы.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что, помимо взрывных устройств, встречаются и другие грузы, представляющие опасность для пассажиров. Иногда их можно перевозить на самолетах, но для этого они должны быть особым образом упакованы и оформлены. «Если ты отправляешь канистру с бензином и не пишешь, что это канистра с бензином, то ее не пропустят», — говорит он.

Существует еще такое понятие, как проверка. ФСБ любит проверять аэропорты. Это их работа, они правильно делают. И вот ФСБ подкладывает периодически в грузы муляжи — что-то, что по виду очень похоже на бомбу, но при этом без взрывчатки. Если ты муляж не заметишь — тебя оштрафуют, если найдешь — получишь премию. Правда, в два раза меньше, чем штраф

Аркадийинспектор службы авиационной безопасности
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По словам собеседника «Ленты.ру», сотрудника службы авиационной безопасности, не заметившего и пропустившего опасный груз, могут уволить. Если же по его вине пострадают люди, ему может грозить уголовное наказание. «Говорят, лет на восемь сажают. Но я точно не знаю. Не хочу об этом думать», — рассказал инспектор.

Ранее водитель бензовоза в беседе с «Лентой.ру» назвал главную сложность своей работы. По его словам, его преследует постоянный недосып. «Между рейсами отдыхаешь час-два — и снова едешь, и едешь, и едешь...» — поделился он своим опытом.

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    Олег Парамонов
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