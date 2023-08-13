Опубликованы кадры с места атаки ВСУ в Курской области

Губернатор Старовойт опубликовал фото атакованного ВСУ села Волфино

Появились фотографии села Волфино Курской области, которое подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Фото из села Волфино после обстрела, где пострадали мирные жители», — подписал снимки глава Курской области.

На опубликованных кадрах можно наблюдать поврежденные дома, хозяйственные постройки, заборы и автомобили местных жителей, а также следы от разрывов снарядов на асфальте. Стекла машин оказались частично или полностью разбиты, на стекле одного авто видны следы от пуль. У некоторых автомобилей также пострадал кузов. На пострадавших земельных участках после атаки ВСУ образовалось много мусора и большое количество досок.

Об обстреле ВСУ села Волфино Глушковского района стало известно днем в воскресенье, 13 августа. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, всего зафиксировали 10 прилетов. В результате атаки один из снарядов попал в жилой дом — глава приграничного региона пообещал помочь с его восстановлением.