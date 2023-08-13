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15:59, 13 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Волфино со стороны ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Село Волфино Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья», — говорится в сообщении.

По его словам, в результате украинской атаки пострадали три человека, у них зафиксированы осколочные ранения. В состоянии средней тяжести потерпевшие были доставлены в районную больницу. Старовойт пообещал, что им окажут всю необходимую помощь и в случае необходимости переведут в областной госпиталь.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это третий беспилотник, об уничтожении которого в небе над Белгородской областью Минобороны сообщает 13 августа. Предыдущая атака Вооруженных сил Украины на регион была предотвращена около 11:00 мск. Еще один БПЛА был уничтожен в регионе в ночь на воскресенье.

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    Варвара Кошечкина
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