Минобороны сообщило еще об одном сбитом над российским регионом беспилотнике

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью БПЛА, никто не пострадал

В воскресенье, 13 августа, над Белгородской областью был сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка атаки со стороны Украины была пресечена в районе 13:30 мск. «Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Там также добавили, что в результате происшествия в российском регионе никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Это третий беспилотник, об уничтожении которого в небе над Белгородской областью Минобороны сообщает 13 августа. Предыдущая атака Вооруженных сил Украины на регион была предотвращена в районе 11:00 мск. Еще один БПЛА был уничтожен в регионе в ночь на воскресенье.