Российские военные сбили украинский Ми-8 в ДНР

В Минобороны России заявили о сбитом в ДНР украинском вертолете Ми-8

Российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщили в Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Брусовка.

Кроме того, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее в августе сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Отмечалось, что воздушное судно было уничтожено в районе населенного пункта Михайловка.