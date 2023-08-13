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12:58, 13 августа 2023Мир

Польша пожаловалась на приток российских мигрантов

Премьер Польши Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в притоке мигрантов

Фото: Olivier Matthys / Unsplash

За последний год нелегальные мигранты из России и Белоруссии попытались пересечь границы Польши 16 тысяч раз, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его мнению, за это ответственны российские и белорусские власти. 

«Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь Евросоюз», — сказал Моравецкий. По его мнению, эти страны «цинично использовали» мигрантов, чтобы нанести удар по польским структурам безопасности и разрушить единство европейских стран.

Как напоминает РИА Новости, Белоруссия и Россия отвергают обвинения Польши. В Минске заявляли, что Варшава насильно выдворяет мигрантов обратно на белорусскую территорию и «искусственно нагнетает ситуацию с беженцами». В Москве также подчеркивали, что европейские страны самостоятельно создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность.

В начале августа нелегальные мигранты на границе с Белоруссией напали на польских пограничников во время задержания и забросали их петардами.

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    Софья Ермакова
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