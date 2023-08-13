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15:56, 13 августа 2023Бывший СССР

Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание

Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание 17 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Парламент Молдавии соберется на экстренное заседание 17 августа. Об этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал ТВ-8, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу.

Молдавские журналисты отмечают, что повестка дня будет сформирована позднее. Заседание пройдет посреди каникул парламентариев, которые начались на прошлой неделе после окончания весенне-летней сессии.

В понедельник, 14 августа, также пройдет заседание правительства Молдавии. На нем будут обсуждать 20 вопросов, связанных в том числе с утверждением и расторжением договоров, голосованиями по нормативным актам и внесением изменений в законодательство.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что переговоры о присоединении Молдавии к Евросоюзу не начнутся раньше следующего года. Он объяснил, что сначала стране необходимо получить соответствующие рекомендации от Еврокомиссии. В настоящее время страна пытается ускорить этот процесс.

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    Олег Давыдов
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