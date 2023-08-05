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16:15, 5 августа 2023Бывший СССР

В Молдавии оценили перспективы начала переговоров о вступлении в ЕС

МИД Молдавии: переговоры о вступлении страны в ЕС не начнутся до конца года

Фото: Serghei Starus / Shutterstock / Fotodom

Переговоры о присоединении Молдавии к Евросоюзу (ЕС) не начнутся раньше следующего года, оценил глава МИД страны Нику Попеску. Его слова приводит РИА Новости.

Он объяснил, что сначала стране необходимо получить соответствующие рекомендации от Еврокомиссии (ЕК). В настоящее время страна пытается ускорить этот процесс. При получении девяти рекомендаций в октябре этого года ЕК сможет рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии к блоку.

Попеску отметил, что Молдавия уже подготовила список из 600 чиновников, которые входят в рабочие группы по подготовке страны к вступлению в ЕС. Кроме того, Кишинев уже отчитался о трех выполненных условиях для вхождения в блок.

При этом Молдавия готова войти в Евросоюз без Приднестровья, контроль над территорией которого у Кишинева отсутствует. По словам главы МИД страны, если Молдавия не сможет реинтегрировать Приднестровскую республику до вступления, то стране логично стать членом ЕС с той территорией, которой управляет Кишинев.

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    Мария Грушко
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