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14:09, 10 июля 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили о готовности вступить в ЕС без Приднестровья

Глава МИД Молдавии Попеску заявил о готовности страны вступить в ЕС без Приднестровья
Нику Попеску

Нику Попеску. Фото: Georg Wendt / Getty Images

Молдавия вступит в Европейский союз (ЕС), несмотря на отсутствие контроля к тому времени над территорией непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил глава молдавского МИД Нику Попеску, цитирует ТАСС.

Молдавия и ее европейские партнеры хотят мирного урегулирования приднестровской ситуации, сказал он. «План "А" — это урегулирование конфликта в условиях и в рамках процесса вступления в ЕС. (…) Если нам это не удастся в ближайшие годы, никто не будет держать Республику Молдова в заложниках этой ситуации», — объяснил министр.

По словам Попеску, был сигнал о том, что если Молдавия не сможет реинтегрировать страну до вступления, то республике логично стать членом ЕС с той территорией, которой управляет Кишинев. После этого государство может продолжить работу по реинтеграции, уточнил глава МИД.

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    Кристина Есикова
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