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09:58, 5 июля 2023Бывший СССР

В Молдавии решили не отказываться от Приднестровья ради членства в ЕС

Власти Молдавии заявили, что не намерены отказываться от Приднестровья ради членства в ЕС

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Власти Молдавии не намерены отказываться от Приднестровья ради членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции республики Олег Серебрян в эфире телеканала ТВ-8, передает РИА Новости.

«Наша позиция в том, чтобы ввести переговоры параллельно с интеграцией в ЕС. Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции, это ясно. Но он поможет объединению берегов Днестра», — сказал Серебрян.

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