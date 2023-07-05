В Молдавии решили не отказываться от Приднестровья ради членства в ЕС

Власти Молдавии заявили, что не намерены отказываться от Приднестровья ради членства в ЕС

Власти Молдавии не намерены отказываться от Приднестровья ради членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции республики Олег Серебрян в эфире телеканала ТВ-8, передает РИА Новости.

«Наша позиция в том, чтобы ввести переговоры параллельно с интеграцией в ЕС. Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции, это ясно. Но он поможет объединению берегов Днестра», — сказал Серебрян.