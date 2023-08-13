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04:48, 13 августа 2023Россия

Россиянка пришла на выставку и упала в обморок от увиденного

«Фонтанка»: 16-летняя девушка потеряла сознание в «Музее пыток» в Петербурге

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Девушка-подросток попала в больницу после посещения выставки, погружающей в атмосферу средневекового правосудия, в «Музее пыток» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

16-летняя россиянка поступила в детскую больницу имени святой Марии Магдалины. По словам девушки, она пришла на выставку, где потеряла сознание от увиденного. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму из-за падения и сразу после осмотра домой не отпустили.

Выставка «Музее пыток» обещает посетителям открыть мир мрачного и таинственного Средневековья. Вход без родителей разрешен подросткам старше 12 лет. Однако детям, беременным и впечатлительным людям посещение не рекомендуют. Издание отмечает, что, судя по отзывам, некоторые посетители вынуждены были уйти с экскурсии в полуобморочном состоянии.

Ранее в провинции Наратхиват, Таиланд, ученица седьмого класса родила в туалете и выбросила новорожденного ребенка в мусорное ведро. У девочки начались схватки в автобусе во время школьной экскурсии. Мать младенца удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения.

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    Марина Совина
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