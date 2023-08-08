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09:20, 8 августа 2023Из жизни

Школьница родила во время экскурсии и выбросила младенца в мусорное ведро

В Таиланде школьница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

В провинции Наратхиват, Таиланд, ученица седьмого класса родила в туалете и выбросила новорожденного ребенка в мусорное ведро. Об этом сообщает The Thaiger.

У девочки начались схватки в автобусе во время школьной экскурсии. Одна из одноклассниц заметила, что подруга испачкала сиденье кровью, и обратилась к учителю за помощью. Учительница, предполагая, что у школьницы началась менструация, предложила ей посетить туалет, когда автобус остановится на автозаправочной станции.

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Девочка провела в кабинке туалета много времени. Она самостоятельно родила, а затем выбросила младенца в мусорное ведро. После этого школьница вернулась в автобус и, не рассказав никому о произошедшем, села на свое место и продолжила путь вместе одноклассниками.

Вскоре власти получили сообщение о найденной в мусорном ведре новорожденной девочке. Мать младенца удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Полиция доставила подростка в больницу, где она воссоединилась с ребенком. Школьнице оказали медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что в США не знавшая о беременности подросток внезапно родила ребенка и сдала его сотрудникам магазина медицинских товаров. По данным полиции, новорожденную девочку доставили в больницу, с ней все хорошо.

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    Алиса Удовик
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