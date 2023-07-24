Не знавшая о беременности подросток родила ребенка и сдала его в магазин

WKYT: в США девушка-подросток внезапно родила ребенка и сдала его сотрудникам магазина

В американском штате Техас не знавшая о беременности девушка подросткового возраста внезапно родила ребенка и сдала его сотрудникам магазина медицинских товаров. Об этом сообщает WKYT.

В магазин медицинских товаров пришел подросток и заявил, что его девушка и ребенок нуждаются в помощи. Сотрудница магазина Анджела Оуэнс выбежала на улицу, предполагая, что младенец задыхается. «Я открыла пассажирскую дверь и увидела девушку-подростка, сидящую там с завернутым в полотенце новорожденным ребенком на коленях», — рассказала Оуэнс. Родители сообщили, что девочке всего час от роду. Молодая мать призналась, что даже не подозревала о беременности.

Находясь на связи со службой спасения, Оуэнс помогла перевязать пуповину ниткой. Ее коллега Табата Пери взяла инвалидное кресло для помощи молодой матери, но та осталась в автомобиле. Оуэнс боялась, что пара бросит ребенка вместо того, чтобы оставить его в бэби-боксе, поэтому сама забрала его. «Она (новорожденная девочка — прим. «Ленты.ру») плакала, дергалась и пыталась сосать свой кулачок в надежде получить пищу», — сказала сотрудница магазина.

По данным полиции, девочку доставили в больницу, с ней все хорошо. Полицейские разыскали пару и убедились, что мать получила лечение после родов. Будут ли им предъявлены какие-либо обвинения, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что жительница штата Индиана, США, неожиданно для себя родила ребенка всего через 15 минут после того, как узнала, что беременна. В этот период женщина похудела на 13 килограммов и была стройнее, чем когда-либо.