УНИАН: Украина обвинила инструкторов НАТО в провале контрнаступления ВСУ

Военное руководство Североатлантического альянса (НАТО) виновно в провале летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение опубликовано в украинском издании УНИАН.

«Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют в общевойсковой бой"», — говорится в статье.

Проблема кроется в том, что в доктринах НАТО учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, однако ВС РФ обладает гораздо более сильной авиацией. Поэтому, подчеркнуло издание, США и не передают Украине истребители F-16, поскольку Россия с легкостью их собьет и это покажет неэффективность западных доктрин и тщетность гигантских инвестиций в военное дело.

Ранее влияние истребителей F-16 на боеспособность ВСУ оценили, усомнившись в их значимости для разрешения украинского кризиса. Небольшое число западных самолетов не обеспечить преимущество Украины в небе.