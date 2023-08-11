Влияние истребителей F-16 на боеспособность ВСУ оценили

Полковник Матвийчук усомнился в значимости поставок F-16 для ВСУ

Поставки американских истребителей F-16 не окажут существенного влияния на боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) и на ход конфликта: для получения превосходства в воздухе стране необходимо получить, как минимум, 300-400 самолетов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Поставки F-16 — это чисто политическое решение в рамках декларированной помощи Украине, — считает полковник. — Для того, чтобы завоевать превосходство в небе с помощью авиации, стране необходимо не меньше 300-400 самолетов, а четыре-шесть истребителей никакой роли не сыграют».

Он также напомнил, что к началу конфликта у Украины было 100-150 исправных самолетов, способных выполнять боевые задачи, но они были уничтожены. Поставка истребителей с учетом обозначенных темпов и сроков поставок также не поможет стране.

«Оттягивание сроков из-за необходимости подготовить летчиков, других причин — это просто отговорки. На самом деле, все понимают, что никаких проблем F-16 не решат», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что первые шесть украинских пилотов не смогут закончить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Выяснилось, что летчикам придется дополнительно пройти четырехмесячные курсы английского языка, чтобы овладеть техническими терминами.

