Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 11 августа 2023Бывший СССР

Влияние истребителей F-16 на боеспособность ВСУ оценили

Полковник Матвийчук усомнился в значимости поставок F-16 для ВСУ

Фото: Axel Heimken / Reuters

Поставки американских истребителей F-16 не окажут существенного влияния на боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) и на ход конфликта: для получения превосходства в воздухе стране необходимо получить, как минимум, 300-400 самолетов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Поставки F-16 — это чисто политическое решение в рамках декларированной помощи Украине, — считает полковник. — Для того, чтобы завоевать превосходство в небе с помощью авиации, стране необходимо не меньше 300-400 самолетов, а четыре-шесть истребителей никакой роли не сыграют».

Он также напомнил, что к началу конфликта у Украины было 100-150 исправных самолетов, способных выполнять боевые задачи, но они были уничтожены. Поставка истребителей с учетом обозначенных темпов и сроков поставок также не поможет стране.

«Оттягивание сроков из-за необходимости подготовить летчиков, других причин — это просто отговорки. На самом деле, все понимают, что никаких проблем F-16 не решат», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что первые шесть украинских пилотов не смогут закончить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Выяснилось, что летчикам придется дополнительно пройти четырехмесячные курсы английского языка, чтобы овладеть техническими терминами.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника на объект в Москве

    В Крыму оштрафовали трех девушек за танец под «Ще не вмерла Украина»

    Стало известно о согласовании Захаряном контракта с «Реалом Сосьедад»

    Лукашенко поделился «шальной мыслью» о своей мечте

    Верующие УПЦ заперлись в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

    Раскрыта причина ослабления рубля

    Движение по набережной в Москве перекрыли после падения БПЛА

    Доходы России от экспорта нефти оценили

    Лада Дэнс впервые вышла на связь с поклонниками после ДТП

    Стилистка назвала россиянам самую модную обувь на осень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости