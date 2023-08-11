Стало известно о задержках с обучением украинских пилотов F-16

WP: первые шесть украинских пилотов F-16 не закончат обучение до лета 2024 года

Первые шесть украинских пилотов не смогут закончить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников.

Сначала пилотам придется пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтоб овладеть техническими терминами. Это обучение также пройдут и те, кто станут наземным обслуживающим персоналом.

Таким образом, к непосредственной летной подготовке пилоты смогут приступить только в январе 2024 года. Завершится она не раньше августа 2024 года.

Украинские чиновники признались изданию, что не хотели бы критиковать западных союзников. Но одних из них посетовал на задержки: «Это называется затягивать».

Издание отмечает, что еще 20 украинских пилотов готовы начать обучение в Великобритании. Однако большинство из них останутся на Украине, где будут пилотировать оставшиеся украинские самолеты советской разработки.

Официальное начало обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 началось совсем недавно, когда соответствующее решение принял президент США Джо Байден. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о начале подготовке украинских пилотов в августе.