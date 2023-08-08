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22:29, 8 августа 2023Мир

Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16

Пентагон сообщил, что Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден одобрил обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16, об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя согласование этого вопроса в Вашингтоне. Ее слова приводит РИА Новости.

«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», — уточнила чиновник американского оборонного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских пилотов начнут готовить к управлению F-16 уже в августе. Украинский лидер назвал задание сложным, поскольку поставки и применение истребителей должны начаться «как можно скорее».

До этого помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин рассказала, что западные союзники поставят истребители F-16 Киеву ориентировочно через несколько месяцев, когда пилоты ВСУ пройдут соответствующую подготовку по их эксплуатации.

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    Марина Совина
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