США обозначили сроки передачи истребителей F-16 Украине

В Пентагоне заявили о передаче F-16 Украине после подготовки пилотов ВСУ

Западные союзники поставят истребители F-16 Киеву ориентировочно через несколько месяцев, когда пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут соответствующую подготовку по их эксплуатации, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. Ее слова передает ТАСС.

«В эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряженно работать, особенно с некоторыми, так сказать, ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ», — сказала помощник главы Пентагона.

По словам Карлин, передача «такой сложной платформы, как F-16» без должной подготовки пилотов не принесет никакой пользы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты направят Украине истребители F-16. В то же время он отметил, что поставка истребителей может занять несколько месяцев. Блинкен объяснил, что такой срок связан с тем, что истребители необходимо обслуживать, а пилотов готовить.