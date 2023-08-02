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19:23, 2 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о скором начале подготовки пилотов для F-16

Зеленский: подготовка пилотов для истребителей F-16 начнется в августе

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Украинских пилотов начнут готовить к управлению истребителями F-16 уже в августе. О скором начале обучения сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеозаписи, опубликованной на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов», — заявил глава государства, добавив, что Киеву нужно «на сто процентов» работать со странами, которые имеют самолеты и смогут их передать после обучения.

Зеленский назвал задание сложным, поскольку поставки и применение F-16 должны начаться «как можно скорее». «Вы понимаете, о каких странах идет речь», — заключил президент.

26 июля в Белом доме сообщили, что обучение украинских летчиков начнется в скором времени, а после тренировок последуют поставки самолетов.

11 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о создании коалиции стран, которые будут обучать пилотов управлению F-16. Он уточнил, что речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

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    Алевтина Запольская
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