Жители Уссурийска рассказали об отключении электричества из-за наводнения

Уссурийцы сообщили «Ленте.ру» об отключении электричества из-за наводнения

Из-за сильного наводнения в Уссурийске все дома жилого микрорайона «Семь ветров» отключены от электричества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала пожелавшая остаться анонимной горожанка.

«На данный момент вода в районе "Семи ветров", по словам МЧС, пошла на спад. Многие люди остались в своих квартирах из-за страха. Меня сегодня в обед забрали на лодке. У меня самолет, поэтому надо было срочно что-то решать. Но дома осталась мама с двумя кошками и щенком. Очень переживаю за них», — поделилась девушка.

Также горожанка сообщила, что многие автомобили из-за наводнения затоплены. «Вчера вода прибывала очень быстро. Буквально за считанные часы она достигла первых этажей домов по улице Раздольная», — добавила она.

Другая жительница Уссурийска в беседе с «Лентой.ру» сравнила наводнение с ситуацией 2017 года.

«Я живу на самой дамбе, которая, слава богу, еще стоит. Вода пришла к нам под окна. Слава богу, нам грех жаловаться, пока еще не сильно высоко. Машины уже не могут проехать, но пройти еще можно. Дежурит полиция», — сказала она.

Одно хорошо: что это произошло в середине августа, а не как в 2017 году — в конце. Тогда почти сразу пришли морозы, и люди не успели все высушить. Сейчас у нас есть надежда, что город немного просохнет к заморозкам жительница Уссурийска

«Ситуация печальная. И это каждый год, просто когда-то больше, когда-то меньше. Последнее такое серьезное наводнение было в 2017 году, но в этом году все гораздо хуже. Не знаю, как с этим будут справляться те, кто пострадал. Никакая помощь не поможет, некоторые дома затоплены под самые крыши», — заключила девушка.

В Приморье в результате паводка из-за дождей пострадали 65 населенных пунктов. По сообщениям местных властей, всего оказались подтоплены 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около двух тысяч приусадебных участков.

В Уссурийске пострадало 35-40 процентов территории города. Это наводнение стало самым мощным для Уссурийска за последние десять лет.

