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15:31, 12 августа 2023Россия

Более 700 российских домов пострадали в результате паводка

Паводок из-за дождей в Приморье подтопил более 700 домов в 65 населенных пунктах

Фото: Кирилл Шипицин / РИА новости

В Приморье в результате паводка из-за дождей пострадали 65 населенных пунктов. Об этом сообщили местные власти в своем Telegram-канале.

Всего оказались подтоплены 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около двух тысяч приусадебных участков.

В Уссурийске также затопило детский сад, спасатели эвакуировали из жилого микрорайона «Семь ветров» 212 жителей. Из города Спасск-Дальний спасли 304 человека, там вода, помимо домов, затопила подвалы школы и детского дома. Обстановка в этих районах продолжает оставаться тяжелой. В Спасском районе и Уссурийске организовали сбор гуманитарной помощи, полицейские помогают восстанавливать документы.

Режим чрезвычайной ситуации действует в 15 муниципалитетах Приморье.

Ранее сообщалось, что на Приморский край обрушились сильные дожди. В Уссурийске создали дамбу для сдерживания паводка, однако утром 12 августа ее прорвало.

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    Илона Палей
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