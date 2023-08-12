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06:45, 12 августа 2023Россия

Останавливающую паводок в Приморье дамбу прорвало

В Уссурийске прорвало дамбу, которую создали для сдерживания паводка

Дамбу, которую создали для сдерживания паводка в Уссурийске Приморского края, прорвало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.

Утром в субботу в местных Telegram-каналах появились сообщения о прорыве дамбы и притоке воды в город. «Cверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», — подтвердили агентству в диспетчерской службе

По данным службы, в пятницу 11 августа в 16:02 (9:02 мск) в прокуратуре Приморского края сообщили, что в Уссурийском городском округе с начала дня выпало 117 миллиметров осадков. При этом месячная норма для края составляет 120-130 миллиметров. Утром в субботу, 12 августа, в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС рассказали, что нет проезда в села Богатырка и Монакино городского округа.

В зоне подтопления в округе находятся 27 частных домов и 111 придомовых территорий. В ночь на субботу из-за наводнения были эвакуированы около 200 человек.

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    Екатерина Подвигина
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