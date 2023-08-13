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15:42, 13 августа 2023Ценности

Названы семь недопустимых для хранения в ванной вещей

Фото: Steven Ungermann / Unsplash

Блогерша Кэролайн Соломон из США назвала семь недопустимых для хранения в ванной вещей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь эксперт по уборке призвала убрать из данного помещения духи, рамки с фотографиями и картины. По ее словам, высокая влажность может повлиять на качество перечисленных предметов.

Кроме того, не рекомендуется оставлять на долгое время в ванной комнате лаки для ногтей, лекарства и халаты. «Хранение халата в ванной может привести к тому, что в нем будут скапливаться бактерии и со временем он приобретет неприятный запах», — предупредила она.

В заключение автор видео обратила внимание на деревянную мебель. Специалистка пояснила, что подобные изделия могут деформироваться из-за влажного воздуха.

В октябре Кэролайн Соломон показала быстрый способ погладить одежду. По словам инфлюэнсерши, ускорить процесс можно с помощью алюминиевой фольги. Эксперт посоветовала снять чехол с гладильной доски, расстелить на ней лист фольги блестящей стороной вверх и гладить вещь утюгом.

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    Мария Винар
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