Блогерша показала быстрый способ погладить одежду с обеих сторон

TikTok-блогерша Кэролайн Соломон посоветовала гладить одежду при помощи фольги

Блогерша Кэролайн Соломон из США показала быстрый способ погладить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 205 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, ускорить данный процесс можно с помощью алюминиевой фольги. Эксперт посоветовала снять чехол с гладильной доски, расстелить на ней указанный металлический лист блестящей стороной кверху и положить на него необходимый предмет гардероба. Затем следует погладить вещь утюгом.

При этом Соломон пояснила, что фольга обладает высокой теплопроводностью. Так, благодаря ее физическим свойствам удается погладить изделие с обеих сторон, не переворачивая его.

В июле Кэролайн Соломон показала простой способ быстро высушить одежду после стирки. Так, влажную вещь следует расстелить на предварительно уложенном на ровную поверхность полотенце. Затем необходимо скатать полотенце вместе с данным изделием в рулон и хорошо отжать.