Во Франции рассказали о новом нефтяном джекпоте России

Французский политик Асселино рассказал о нефтяной победе России над G7

Нефть марки Urals в июле торговалась выше потолка, установленного странами «Большой семерки» (G7). Об этом написал лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в своем Twitter.

«У России новый нефтяной джекпот. В течение июля нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше потолка в 60 долларов, установленного G7», — отметил политик.

Согласно данным Минфина, средняя цена за нефть марки Urals в июле сложилась в размере 64,37 доллара за баррель — на 16,4 процента больше, чем в июне.

Доходы России от продажи нефти побили рекорд за восемь месяцев. Это может быть связано с падением добычи энергоносителя в Саудовской Аравии, заключил Асселино.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что сверхдоходы России от продажи нефти могут составить 11 миллиардов долларов. Такую сумму бюджет получит за последние пять месяцев 2023 года, отметили журналисты.

По словам источников, Минфин намерен изменить налоговое правило, и направить сверхдоходы не на пополнение резервов Фонда национального благосостояния путем покупки валюты, а на покрытие дефицита бюджета.