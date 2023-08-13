Зеленского предупредили о потере союзника в лице Польши

WP: экс-министр Милованов предрек Украине раскол с Польшей из-за напряжения

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предрек потерю союзника страны в лице Польши из-за серьезного напряжения, нарастающего между двумя государствами. Он рассказал, что повлияет на отношения стран, в беседе с The Washington Post.

«Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение. И я думаю, что ошибки могут быть допущены, и если они будут допущены, между Польшей и Украиной возникнет раскол», — предупредил Милованов.

В статье уточняется, что Польша является наиболее активным сторонником Киева с точки зрения военной и экономической помощи, публичных выступлений и приема украинских беженцев. Президенту Украины Владимиру Зеленскому и польским чиновникам до сих пор удавалось сдерживать напряженные моменты между своими странами, даже когда украинская ракета по ошибке приземлилась на территории союзника и лишила жизни двух поляков.

Тем не менее, отношения между государствами становятся натянутыми, что обусловлено истощением, усталостью от украинского конфликта и последствий военных действий, и свидетельствует о «расшатанных нервах», указано в статье.

Ранее в США обратили внимание, что разногласия по вопросам истории могут ухудшить отношения Киева и Варшавы. Уточняется, что в «Польше и на Украине по-прежнему серьезно различаются принятые точки зрения на события Волынской резни».