В США спрогнозировали ухудшение отношений между Украиной и Польшей

WP: разногласия по вопросам истории могут ухудшить отношения Киева и Варшавы

Различие во взглядах на вопросы истории может создать дополнительные проблемы в отношениях Польши и Украины. Об этом написали журналисты в статье для The Washington Post.

Как указали обозреватели, Варшава после начала спецоперации России «является одним из самых ярых союзников Украины».

«Но даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры», — подчеркнули журналисты.

Авторы статьи заявили, что в начале августа этого года «имело место открытое столкновение польских и украинских должностных лиц». В материале объясняется, что это произошло после того, как министр канцелярии президента республики Марчин Пшидач заявил, что Киев получил от Варшавы значительную помощь. Он также отметил, что Киев должен ценить то, «какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины».

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обе страны стали «щитом для Европы», в котором не должно быть трещин. Журналисты WP выразили мнение, что потенциал для появления нескольких серьезных трещин есть. В частности, из-за исторического аспекта, так как «история у двух стран непростая и подчас печальная».

Обозреватели подчеркнули, что в «Польше и на Украине по-прежнему серьезно различаются принятые точки зрения на события Волынской резни». Между Киевом и Варшавой есть два щепетильных вопроса, говорится в статье. Первым является история, а второй проблемный момент — это вопрос об украинском зерне, резюмируется в материале.