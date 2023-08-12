В США заявили об усталости Польши от конфликта на Украине

WP: зерновой вопрос показал усталость Польши от конфликта на Украине

Вопрос транзита украинского зерна, обостривший отношения Варшавы и Киева, показал общую усталость Польши от конфликта на Украине. Об этом в авторском материале заявили журналисты The Washington Post Дэвид Стерн (David Stern) и Лавдей Моррис (Loveday Morris).

По мнению журналистов одного из ведущих изданий США, вооруженный конфликт соседей истощил Польшу как эмоционально, так и экономически.

Журналисты подчеркнули, что подобные конфликты с союзниками не идут на пользу Киеву, так как он напрямую зависит от них.

«Трения также выявили то балансирование, с которым сталкивается Украина, пытаясь согласовать свои насущные потребности с нуждами своих соседей и сторонников — союзников, от которых сейчас зависит само существование Киева», — написали авторы материала.

1 августа посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский, комментируя это, сказал, что отношения стран ухудшаются из-за заявлений украинской стороны.

Проблемы в сотрудничестве Киева и Варшавы начались из-за экспорта украинской сельхозпродукции, что привело к убыткам для местных производителей.