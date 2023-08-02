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10:52, 2 августа 2023Мир

МИД Польши указал на ухудшение отношений с Украиной

МИД Польши: отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений украинских властей

Фото: Radek Pietruszka / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Отношения с Украиной ухудшаются из-за заявлений украинских властей. На это указал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радио RMF FM, комментируя вызов украинского посла в польское дипломатическое ведомство.

«Разговор будет очень честным и конкретным, как всегда. Мы передадим наши оценки состояния отношений на сегодняшний день, которое, к сожалению, в связи с недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти, не самое лучшее. Никто этого не скрывает», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что есть много вопросов, по которым Польша и Украина не пришли к согласию. Он отметил, что Варшава руководствуется политикой польских национальных интересов и поддерживает Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши.

Ранее 1 августа посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. МИД Польши вызвал посла Украины в республике Василия Зварича в ответ на заявления Киева.

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    Семен Александров
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