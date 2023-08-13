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03:13, 13 августа 2023Бывший СССР

Пляжи под Одессой открыли впервые с начала спецоперации

Глава Одесской области Кипер: пляжи официально открыли впервые с начала СВО

Фото: STRINGER / REUTERS

В Одесской области официально открыли пляжи впервые с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю», — написал Кипер, огласив список из шести зон для купания и оздоровления, который обещают в будущем расширить.

Находиться на одесских пляжах можно с 08:00 до 20:00, но их будут закрывать во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов или в период шторма. В случае необходимости водолазы исследуют акваторию Черного моря, также в воде установлены сетки против взрывчатых устройств.

Кипер напомнил гражданам, что выход в море на каком-либо плавучем средстве строго запрещен.

Ранее заполонившие пляж российского курорта огромные ядовитые существа попали на видео. В связи с этим туристы отказываются заходить в море.

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    Александра Синицына
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