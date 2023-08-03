Заполонившие пляж российского курорта огромные ядовитые существа попали на видео

Гигантские медузы заполонили пляж в Темрюкском районе Кубани и попали на видео

Десятки гигантских медуз заполонили пляж в Темрюкском районе Кубани и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Кубанские новости».

На кадрах видно, каких огромных ядовитых существ выбросило на берег. Отмечается, что купаться в таких условиях находящиеся на российском курорте туристы отказываются.

«Отдыхающим остается только записывать с ними видео», — пишет источник.

Ранее в июне нашествие тысяч медуз в Анапе попало на видео. Отдыхающие на популярном российском курорте туристы заявляли, что ядовитые существа буквально заполонили пляж Большой Утриш. Из-за огромного количества медуз вода в море больше напоминала кисель.