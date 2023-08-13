Oхранник автосалона украл из сейфа миллионы рублей и поехал на базу отдыха

В Екатеринбурге охранник автосалона украл из сейфа ₽7 млн и уехал на базу отдыха

В Екатеринбурге охранник автосалона украл из сейфа почти семь миллионов рублей, после чего поехал на базу отдыха. Об этом пишет «E1» со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранителей, ранее судимый 49-летний мужчина знал, что в сейфе хранится большое количество наличных денег, а ключ от хранилища менеджеры перед уходом сдавали ему. Вычислить грабителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Мужчину обнаружили на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти. До этого он тратил похищенные деньги, развлекаясь в саунах и ресторанах. Охранник признался, что хотел незаметно взять из сейфа несколько десятков тысяч рублей, но, увидев пачки банкнот, забрал все. Он успел потратить почти миллион из украденной суммы.

Ранее в кинотеатре «Москва» 33-летний сотрудник украл деньги из сейфа. Мужчина клал выручку в сейф, однако заменял ее на фейковые купюры. Таким образом он смог похитить почти полмиллиона рублей. Отмечается, что фигурант прятал деньги под рубашкой.