Новые квартиры с отделкой в Москве значительно подорожали

«Известия»: за год «квадрат» в квартирах с отделкой в Москве подорожал на 13,7%

В августе средняя стоимость квадратного метра в квартирах с отделкой в новостройках Москвы за год выросла на 13,7 процента, до 390,3 тысячи рублей. Средняя стоимость лота с отделкой в Москве составила 18 миллионов рублей, что на 11,1 процента больше относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что такое жилье в столице значительно подорожало, со ссылкой на аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщают «Известия».

По данным экспертов, доля квартир с отделкой от общего предложения недвижимости на первичном рынке оценивается в 36 процентов. Они добавили, что на данный момент для покупки доступны 15,6 тысячи квартир с отделкой общей площадью в 718,2 тысячи «квадратов».

В комфорт-классе средняя стоимость квадратного метра по сравнению с предыдущим годом выросла на девять процентов, до 300,8 тысячи рублей, а цена лота — на четыре процента, до 12,6 миллиона рублей. Что касается премиум-класса, то подорожание квадратного метра оценили в 17,5 процента, в результате чего этот показатель увеличился до 1,1 миллиона рублей. Средняя стоимость объекта там подскочила на 39,6 процента за год, достигнув 138,2 миллиона рублей.

В бизнес-классе за указанный период, напротив, наблюдалось снижение обоих показателей. Средняя сумма за «квадрат» сократилась на 6,2 процента, до 482,1 тысячи рублей, а за лот — на 10,6 процента, до 29,8 миллиона рублей.

В этот же день стало известно, что в августе 2023 года аренда квартир в крупных городах России подорожала на пять-семь процентов.