В Запорожье рассказали об отражении атаки ВСУ на Работино

Рогов заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Работино в Запорожье

Российские военные утром 13 августа отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятую в направлении населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, в общей сложности ВСУ задействовали в атаке до 70-80 человек, а также тяжелую бронетехнику.

Ранее, 11 августа, украинские военные в составе группировки, усиленной танками, попытались организовать танковый прорыв в районе Работино, однако были остановлены военнослужащими ВС РФ.

До этого сообщалось, что ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на Работино 10-й армейский корпус. Как отмечалось, решение использовать резервы — импровизация украинской армии в рамках наступления, которое идет уже два месяца.