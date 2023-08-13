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13:47, 13 августа 2023Бывший СССР

В Запорожье рассказали об отражении атаки ВСУ на Работино

Рогов заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Работино в Запорожье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные утром 13 августа отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятую в направлении населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, в общей сложности ВСУ задействовали в атаке до 70-80 человек, а также тяжелую бронетехнику.

Ранее, 11 августа, украинские военные в составе группировки, усиленной танками, попытались организовать танковый прорыв в районе Работино, однако были остановлены военнослужащими ВС РФ.

До этого сообщалось, что ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на Работино 10-й армейский корпус. Как отмечалось, решение использовать резервы — импровизация украинской армии в рамках наступления, которое идет уже два месяца.

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    Варвара Кошечкина
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