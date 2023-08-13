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21:33, 13 августа 2023Россия

Российские военные помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

Бойцы группировки войск «Восток» помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные помешали Вооруженным силам Украины (ВСУ) навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе поселка Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — заявил он.

По словам Чехова, солдаты группировки также атакуют подразделения украинских войск, которые предпринимают попытки прорыва в направлении Урожайного и Старомайорского. Он уточнил, что враг потерял большое количество бойцов и техники.

Ранее американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан рассказал, что успешное наступление Российской армии в Харьковской области на фоне неудач ВСУ в Запорожской области станет страшным ударом для Киева.

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    Марина Совина
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