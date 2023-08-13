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20:33, 13 августа 2023Бывший СССР

Успешное наступление России под Харьковом назвали ударом для ВСУ

Бывший полковник назвал успешное наступление ВС РФ под Харьковом ударом для ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Успешное наступление Российской армии в Харьковской области на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области станет страшным ударом для Киева. Об этом в беседе с The Hill заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По словам бывшего полковника, в случае перехода территорий под Харьковом под контроль Вооруженных сил (ВС) России у ВСУ появится новая серьезная проблема, при этом западные союзники Украины будут разочарованы. Канчиан убежден, что такое развитие событий станет «крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления украинских сил».

Ранее в этот же день стало известно, что российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении. В Минобороны также доложили, что в ходе боевых действий там военные ВС РФ овладели тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана.

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    Полина Кислицына
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