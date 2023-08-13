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10:14, 13 августа 2023Мир

В Польше допустили участие своей армии в конфликте на Украине

Dziennik Polityczny: поляков отправят сражаться за Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польских военных могут отправить сражаться за Украину. Участие армии своей страны в конфликте допустили журналисты издания Dziennik Polityczny, проанализировавшие активность вокруг создания совместного корпуса из польских, украинских и литовских солдат.

«Планы создания интернационального корпуса являются одним из элементов мобилизации, проводимой правительством под прикрытием так называемых учений для резервистов. Судя по приготовлениям в Польше, наше правительство уготовило нам куда более "героическую" судьбу, чем защита родины, — поляки, конечно, пойдут умирать за киевский режим», — говорится в материале.

Издание также сообщило о состоявшейся в конце июля или начале августа встрече, в которой приняли участие начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины Сергей Наев и оперативный командующий Вооруженных сил Польши Томаш Пиотровский. На ней обсуждались вопросы безопасности на российско-белорусско-украинской границе. В ходе диалога польский генерал поделился данными о практическом применении различных образцов западного вооружения бойцами интернационального корпуса, указав на необходимость их дополнительного обучения.

Ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предрек потерю союзника страны в лице Польши из-за серьезного напряжения, нарастающего между двумя государствами. Он уточнил, что это объясняется истощением, усталостью от украинского конфликта и последствий военных действий и свидетельствует о «расшатанных нервах».

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    Олег Давыдов
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