Названа предварительная причина мощного пожара на складах под Москвой

Возможной причиной пожара в Раменском названо нарушение при сварочных работах

Возгорание на складе в Раменском городском округе могло начаться из-за нарушения при сварочных работах. Такую предварительную причину назвали в прокуратуре Московской области, пишет ТАСС.

О ЧП стало известно ранее 13 августа. Мощный пожар произошел на складе с удобрениям. Огонь охватил на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Mash, в свою очередь, писал, что загорелись пластиковые поддоны на промзоне Полигон. Очевидцы публиковали кадры с места, на которых видно густой черный дым.

Также местные жители рассказывали, что перед возгоранием был слышен один хлопок.