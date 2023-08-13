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13:18, 13 августа 2023Россия

Названа предварительная причина мощного пожара на складах под Москвой

Возможной причиной пожара в Раменском названо нарушение при сварочных работах

Фото: VAKS-Stock Agency / Unsplash

Возгорание на складе в Раменском городском округе могло начаться из-за нарушения при сварочных работах. Такую предварительную причину назвали в прокуратуре Московской области, пишет ТАСС.

О ЧП стало известно ранее 13 августа. Мощный пожар произошел на складе с удобрениям. Огонь охватил на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Mash, в свою очередь, писал, что загорелись пластиковые поддоны на промзоне Полигон. Очевидцы публиковали кадры с места, на которых видно густой черный дым.

Также местные жители рассказывали, что перед возгоранием был слышен один хлопок.

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    Евгения Куликова
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