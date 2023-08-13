Черный дым на месте пожара на складе с удобрениями в Раменском попал на видео

Мощный пожар в подмосковном Раменском попал на видео. Запись, на которой можно увидеть поднимающийся в воздух густой черный дым, в воскресенье, 13 августа, публикует Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен один хлопок. Согласно предварительной информации, пожар начался на территории склада с удобрениями одного из предприятий на Донинском шоссе. Рядом с ним располагается инженерно-научный центр «ТЭМП» и автомобильная заправочная станция.

Информация о пострадавших и причинах произошедшего уточняется.

Ранее сообщалось, что в Калужской области загорелась электроподстанция, подача электричества прекращена. Кадрами пожара поделился глава региона Владислав Шапша. В качестве причины возгорания Шапша назвал попадание в подстанцию молнии.