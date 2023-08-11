Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 11 августа 2023Россия

В российском регионе загорелась электроподстанция

Электроподстанция загорелась в Калужской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Электроподстанция загорелась в Калужской области, подача электричества прекращена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что возгорание произошло на территории поселка Росва. Пострадавших при пожаре нет.

«Принимаются необходимые меры для ликвидации очага возгорания и оперативного восстановления энергоснабжения. Причины возгорания выясняются», — добавил Шапша.

9 августа стало известно о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиеве Посаде. Эпицентром стал ангар с пиротехникой площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой. Чем он важен?

    Пожар на подстанции в Калужской области сняли на видео

    Стало известно об использовании гражданских объектов в Харькове в военных целях

    Онколог назвал признаки злокачественных родинок

    Россиянка поссорилась с сыном и вонзила нож ему в грудь

    Избегающие секса до брака люди объяснили свой выбор

    Юрист рассказала о праве ряда россиян получить землю бесплатно

    Вспыхнувший ночью мощный пожар в Подмосковье попал на видео

    Стало известно о блокировке входа в Киево-Печерскую лавру

    Российских чиновников начали переводить на отечественные смартфоны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости