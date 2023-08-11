В российском регионе загорелась электроподстанция

Электроподстанция загорелась в Калужской области

Электроподстанция загорелась в Калужской области, подача электричества прекращена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что возгорание произошло на территории поселка Росва. Пострадавших при пожаре нет.

«Принимаются необходимые меры для ликвидации очага возгорания и оперативного восстановления энергоснабжения. Причины возгорания выясняются», — добавил Шапша.

9 августа стало известно о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиеве Посаде. Эпицентром стал ангар с пиротехникой площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.