Пожар на подстанции в Калужской области сняли на видео

Губернатор Калужской области опубликовал кадры пожара на электроподстанции

Вспыхнувший на подстанции в Калужской области пожар сняли на видео. Кадры опубликовал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, сейчас возгорание уже ликвидировано, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В качестве причины возгорания Шапша назвал попадание в подстанцию молнии.

О пожаре в населенном пункте Росва стало известно утром 11 августа.