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08:39, 11 августа 2023Россия

Пожар на подстанции в Калужской области сняли на видео

Губернатор Калужской области опубликовал кадры пожара на электроподстанции

Вспыхнувший на подстанции в Калужской области пожар сняли на видео. Кадры опубликовал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, сейчас возгорание уже ликвидировано, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В качестве причины возгорания Шапша назвал попадание в подстанцию молнии.

О пожаре в населенном пункте Росва стало известно утром 11 августа.

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    Марк Леонов
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