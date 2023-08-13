В России резко подешевела картошка

Минсельхоз сообщил, что производители картофеля снизили цены почти на четверть

Российские производители картофеля за год снизили цены почти на четверть, или на 23,5 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Кроме того, в стране резко подешевели сливочное и подсолнечное масло — за 12 месяцев они упали в цене на 1,8 и 13,8 процента соответственно. Соль, напротив, подорожала на 3,5 процента, но если отслеживать изменение цен с начала года, ее стоимость упала 0,2 процента.

Что касается цен на мясо, в Минсельхозе в очередной раз признали его подорожание, назвав это явление «сезонным». В ведомстве спрогнозировали, что стоимость мяса перейдет к снижению уже в сентябре.

По итогам июня 2023 года стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8 процента и достигла исторического рекорда в 193,48 рубля. В разговоре с Forbes эксперты объяснили такую динамику реакцией производителей на «хаос» первой половины 2022 года, когда на фоне международных санкций у производителей куриного мяса возникли проблемы с поставками кормов, оборудования, ветпрепаратов от зарубежных поставщиков.

На цены влияет и ослабление рубля, выяснил «КоммерсантъFM». Дело в том, что производители мяса закупают за рубежом запчасти, сырье и даже семена, от которых зависит сельхозпроизводство.