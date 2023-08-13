В России резко подешевела картошка
Российские производители картофеля за год снизили цены почти на четверть, или на 23,5 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Кроме того, в стране резко подешевели сливочное и подсолнечное масло — за 12 месяцев они упали в цене на 1,8 и 13,8 процента соответственно. Соль, напротив, подорожала на 3,5 процента, но если отслеживать изменение цен с начала года, ее стоимость упала 0,2 процента.
Что касается цен на мясо, в Минсельхозе в очередной раз признали его подорожание, назвав это явление «сезонным». В ведомстве спрогнозировали, что стоимость мяса перейдет к снижению уже в сентябре.
По итогам июня 2023 года стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8 процента и достигла исторического рекорда в 193,48 рубля. В разговоре с Forbes эксперты объяснили такую динамику реакцией производителей на «хаос» первой половины 2022 года, когда на фоне международных санкций у производителей куриного мяса возникли проблемы с поставками кормов, оборудования, ветпрепаратов от зарубежных поставщиков.
На цены влияет и ослабление рубля, выяснил «КоммерсантъFM». Дело в том, что производители мяса закупают за рубежом запчасти, сырье и даже семена, от которых зависит сельхозпроизводство.